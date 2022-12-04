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Lada.kz Сегодня, 23:19
113
Сегодня, 23:19
113
Фото: Lada.kz

Каспий обледенел в Актау

В Актау наступили сильные морозы, что вызвало обледенение воды на берегу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ближайшие три дня температура воздуха днем в Актау будет доходить до -4 °C. Ночью столбик термометра опустится до -13 °C. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

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#Каспий #мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:19
113
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