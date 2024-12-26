Теперь оплачивать покупки по QR-коду с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz можно не только в Китае, но и во многих других странах мира.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"В апреле 2024 года в партнерстве с Alipay+ мы запустили оплату покупок c QR-кодом по всему Китаю. За это время казахстанцы, путешествуя по Китаю, привыкли оплачивать все свои покупки с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz. Мы получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов и вместе с Alipay+ решили расширить географию сотрудничества до 48 стран. Теперь с QR-кодом в мобильном суперприложении Kaspi.kz казахстанцы могут оплачивать товары и услуги в торговых точках Австрии, Германии, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Южной Кореи, Японии и многих других стран мира. Мы благодарим нашего партнера AliPay+ за возможность вместе делать поездки казахстанцев по всему миру еще более комфортными. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за то, что вы с нами!"

Эдвард Юэ, генеральный менеджер по Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии и глобальному стратегическому партнерству Ant International:

"Мы гордимся тем, что поддерживаем Kaspi.kz в развитии международных мобильных платежей в большем количестве направлений по всему миру. Это позволит компании сделать международные платежи для своих клиентов еще более удобными, а также привлечь больше глобальных потребителей для местных торговцев".

Полный список стран смотрите в мобильном суперприложении Kaspi.kz. Оплатить свои покупки по QR-коду можно в торгово-сервисных точках, отмеченных логотипом платежной системы Alipay+. По всему миру число стран и торговых точек, где принимают оплату с Alipay+, постоянно увеличивается.

Подробнее о том, как оплачивать покупки в 48 странах мира с помощью Kaspi QR читайте в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Гид.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются более 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.

Harvard Business School написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучает студентов магистратуры. Kaspi.kz публичная компания, акции которой размещены на американской бирже Nasdaq c января 2024 года.

Об Alipay+

Alipay+ это набор технологических решений для трансграничных мобильных платежей и цифровизации. Эти решения помогают соединять продавцов со всего мира с покупателями. Пользователям нравится скорость платежей и широкий выбор способов оплаты товаров и услуг во время поездок за границу. Малый и средний бизнес может использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.