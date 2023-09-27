Kaspi.kz занял первое место в списке интернет-магазинов в Казахстане

Kaspi.kz в шестой раз занял первое место в ренкинге крупнейших торговых интернет-площадок в Казахстане: TOP KZ Retail E-Commerce 2023, передает BaigeNews.kz.

"Мы гордимся, что Kaspi.kz – технологическая и инновационная компания, которая полностью создана в Казахстане. Предоставляя онлайн сервисы мирового уровня, мы стремимся улучшить жизнь наших любимых клиентов. А наши сервисы для бизнеса помогают казахстанским предпринимателям расти, развиваться и создавать рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами"!, - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz, Михаил Ломтадзе.