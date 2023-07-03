Kaspi Жұма пройдет 14,15 и 16 июля

14,15 и 16 июля в Казахстане вновь пройдет всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

"Мы вновь традиционно организовываем нашу летнюю Kaspi Жұма. Это 8-я по счету Kaspi Жұма и в этот раз во всенародном празднике выгодных покупок принимают участие более 100 тысяч лучших магазинов по всей стране. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены более 3,5 миллионов самых разнообразных товаров, которые можно купить с бесплатной доставкой домой или в один из более 4400 Kaspi Postomat. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам успешной торговли"!

В летней Kaspi Жұма принимают участие такие известные компании и бренды, как Adidas, Alser, Мечта, Decathlon, DNS, EuroMebel, Evrika, Intertop, Invictus Fitnes, Leroy Merlin Kazakhstan, Lucente, Marwin-Меломан, Mon Amie, Nicol, Nike, Pandora, Sulpak, Technodom, "12 Месяцев", "Казахювелир", "Комфорт" и многие другие.

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города кондиционеры, морозильники, велосипеды, бассейны, газонокосилки, одежду и обувь, товары для дома, электронику, бытовую технику и всё, что нужно для комфортной жизни! Радуйте себя и своих близких!