Весна уже совсем скоро! А значит, впереди мартовские праздники и начало нового сезона у модников, спортсменов, садоводов и всех любителей теплого времени года.

Чтобы все могли порадовать себя и близких подарками, Kaspi.kz вновь проводит всенародный праздник выгодных покупок!

Всеми любимая Kaspi Жұма пройдет уже 14, 15 и 16 февраля. Покупателей ждут выгодные цены, скидки и бонусы от партнеров Kaspi.kz на самые разнообразные товары.

Покупайте одежду, украшения, аксессуары, парфюм, косметику для создания весеннего образа и настроения! А также всё для комфорта в повседневной жизни – бытовую технику, электронику, товары для дома и автомобиля и сотни тысяч других полезных товаров.

В празднике вновь примут участие такие популярные магазины и бренды, как Adidas, ADILI, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Nike, Pandora, RESPECT, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, и многие другие.

Kaspi Жұма - это праздник не только для покупателей, но и для большого количества предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане. Всего за три дня многие предприниматели получают выручку, как за месяц, развивают свой бизнес и открывают новые рабочие места.