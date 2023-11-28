Кашу из конопли готовил житель Костанайской области

63-летний житель Костанайской области хранил дома пол килограмма конопли. По его словам, он добавлял растение в кашу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В доме мужчины в коробке полицейскими обнаружена россыпь вещества растительного происхождения, весом более 500 гр. Мужчина рассказал, что из этой травы варит кашу, которая "полезна для здоровья", - говорится в сообщении.

Полицейские направили вещество на экспертизу. Начато досудебное расследование.

По информации ДП области, с начала года сотрудниками полиции области из незаконного оборота изъято более 480 кг различных наркотических веществ.