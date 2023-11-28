Кашу из конопли готовил житель Костанайской области
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
96Фото: iStock
63-летний житель Костанайской области хранил дома пол килограмма конопли. По его словам, он добавлял растение в кашу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В доме мужчины в коробке полицейскими обнаружена россыпь вещества растительного происхождения, весом более 500 гр. Мужчина рассказал, что из этой травы варит кашу, которая "полезна для здоровья", - говорится в сообщении.
Полицейские направили вещество на экспертизу. Начато досудебное расследование.
По информации ДП области, с начала года сотрудниками полиции области из незаконного оборота изъято более 480 кг различных наркотических веществ.
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