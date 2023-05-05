KASE открыта для таджикских инвесторов и эмитентов - Алина Алдамберген

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Председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген в интервью BaigeNews.kz рассказала о развитии инвестиционных отношений между двумя странами.

3 мая во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона на казахстанско-таджикском деловом форуме АО "Казахстанская фондовая биржа" и ОАО "Центрально-Азиатская фондовая биржа" заключили меморандум о взаимном сотрудничестве.

"В целом мы много общаемся с нашими биржевыми партнерами, являемся членами различных международных, региональных ассоциаций. В первую очередь, это всегда обмен опытом, рассмотрение возможности создания совместных продуктов. Например, на нашей бирже торгуются пары рубль-тенге, юань-тенге. Это тоже наше сотрудничество с Россией, Китаем. При развитии экономического сотрудничества с Таджикистаном мы надеемся, что также возникнут расчеты в национальных валютах, мы сможем запустить торговлю парами либо предоставить возможность для таджикских инвесторов покупать какие-то казахстанские инструменты и наоборот, - отметил Алдамберген, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с соседней страной.

На форуме KASE представил итоги работы биржевого рынка за первый квартал 2023 года. Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2023 года составил 71,5 триллиона тенге и вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 18,4 % или 11,1 триллиона тенге. По словам Алдамберген, это связано с кризисными элементами прошлого года: падением рынков, акций, облигаций. В этом году идет восстановление на всех рынках.

Глава KASE также рассказала о текущих задачах и планах биржи.

"У нас представлен широкий перечень инструментов. Как вы знаете, у нас 4 биржевых рынка, более 1500 инструментов. Мы все время рассматриваем, какие инструменты мы можем запустить. Например, сейчас мы активно развиваем рынок фьючерсов. Но они не очень активно торгуются, поэтому мы ищем инвесторов. Также у нас перспективный рынок иностранных акций, там более 50 бумаг. Это акции ведущих голубых фишек мира – такие, как Тесла, Фейсбук и другие", - сказала она.

Кроме того, Алдамберген проинформировала о том, какая работа биржей проводится по повышению финансовой грамотности казахстанцев.