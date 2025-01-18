23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поборолась за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей Путинцевой в третьем раунде стала россиянка Дарья Касаткина, занимающая десятое место в мировом рейтинге WTA. В первом сете Юлия вела со счетом 3:0, но в итоге упустила преимущество, и партия осталась за Касаткиной — 7:5. Второй сет Дарья выиграла с разгромным счетом 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За матч Путинцева ни разу не подала навылет (у Касаткиной — один эйс), обошлась без двойных ошибок против семи у соперницы, а также реализовала 67% брейкпойнтов (2/3).

Соперницей Дарьи Касаткиной в 1/8 финала Australian Open-2025 станет восьмая ракетка мира из США Эмма Наварро, обыгравшая сегодня представительницу Туниса Онс Жабер (39) — 6:4, 3:6, 6:4.

Отметим, что ранее Юлия Путинцева завершила выступление и на турнире в парном разряде, где она играла в дуэте с китаянкой Ван Сю.