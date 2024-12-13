Несколько человек получили травмы после поломки аттракциона на рождественской ярмарке в центре Бирмингема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел 12 декабря около 19:30 на площади Сентенари. По данным пожарной службы Западного Мидленда, аттракцион "упал на землю во время движения".

По данным Службы скорой помощи, прибыв на место происшествия, парамедики обнаружили 13 пациентов, нуждающихся в помощи. Двух женщин доставили в больницу. Остальных осмотрели и госпитализировать не стали.