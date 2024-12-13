  • 13 Декабря, 23:03
  • BAIGENEWS

Карусель придавила 13 человек на рождественской ярмарке в Великобритании

Двух женщин доставили в больницу.

Сегодня, 22:46
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:46
Сегодня, 22:46
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Фото: pxhere.com

Несколько человек получили травмы после поломки аттракциона на рождественской ярмарке в центре Бирмингема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел 12 декабря около 19:30 на площади Сентенари. По данным пожарной службы Западного Мидленда, аттракцион "упал на землю во время движения".

По данным Службы скорой помощи, прибыв на место происшествия, парамедики обнаружили 13 пациентов, нуждающихся в помощи. Двух женщин доставили в больницу. Остальных осмотрели и госпитализировать не стали.

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