Карусель придавила 13 человек на рождественской ярмарке в Великобритании
Двух женщин доставили в больницу.
Сегодня, 22:46
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Сегодня, 22:46Сегодня, 22:46
68Фото: pxhere.com
Несколько человек получили травмы после поломки аттракциона на рождественской ярмарке в центре Бирмингема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.
Инцидент произошел 12 декабря около 19:30 на площади Сентенари. По данным пожарной службы Западного Мидленда, аттракцион "упал на землю во время движения".
По данным Службы скорой помощи, прибыв на место происшествия, парамедики обнаружили 13 пациентов, нуждающихся в помощи. Двух женщин доставили в больницу. Остальных осмотрели и госпитализировать не стали.
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