Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тысяч до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.

В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.