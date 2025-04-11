Карты путешествия: Организаторов финпирамиды Qnet отправили в тюрьму в Кызылорде
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия и ювелирные изделия.
Сумма вкладов варьировалась от 840 тысяч до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.
В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.
Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
Самое читаемое
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
- Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане
- Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае
- Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области