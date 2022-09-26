"Карту казаха" выдадут 100 этническим казахам из других стран

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"Карту казаха" внедрят в Казахстане. О мерах поддержки внутренней и внешней миграции рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz.

"Будет внедрена "Карта казаха" с выдачей ее 100 этническим казахам – гражданам других стран, являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы и желающим масштабировать их в Казахстане. Наряду с этим, по поручению Президента, пересмотрены подходы и к организации регулируемой внутренней миграции в северные и центральные регионы страны", - рассказала министр на брифинге в СЦК.

По ее словам, принимающим регионом разрабатывается специальная региональная программа стимулирования переселения, в которой будут определены приоритетные сектора экономики, испытывающие дефицит рабочей силы. Будет сформирован кейс из 100 бизнес-проектов для северных и центральных регионов, предполагающий трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны.

Для стимулирования переезда вводится сертификат мобильности, дающий право на компенсацию до 50 процентов стоимости жилья в регионе переселения.