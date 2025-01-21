В Казахстане в два раза выросла цена на картофель. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше. Потребители выражают недовольство резким подорожанием народного продукта и недоумевают, как цена на овощ, который производят в стране в больших объемах, может возрастать в два-три раза. С чем вызваны такие скачки цен? И как долго высокая цена будет держаться на рынке? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Трейдеры подняли ажиотаж

Цена на картофель формируется, как и на любой продовольственный продукт, исходя из его себестоимости, затрат на хранение, транспортировку, маржинальность розничной сети. Председатель Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалиханов отмечает, что в Казахстане цены формируются не всегда рыночным способом. Причина – господдержка отрасли.

"Фермеры зависят в какой-то мере от господдержки, в то же время правительство всегда старается стабилизировать цены", - говорит Байжан Уалиханов.

Стоимость продуктов в целом в мире и стране продолжает расти. Говоря о динамике цен за последние годы, эксперт отмечает, что себестоимость картофеля в Казахстане выросла, соответственно, увеличилась и отпускная цена от производителей. Плюс к этому добавляется слабый курс тенге, который играет в этом вопросе не последнюю роль. Семена на картофель в Казахстане в большей части импортные.

Комментируя причины удорожания картофеля, эксперт считает, что они вызваны действиями трейдеров, которые и подняли ажиотаж на рынке. Производители отпускают товар по заранее заключенным договорам по цене до 190 тенге.

Плюс незначительно повлияло то, что Россия закрыла свой экспорт. На казахстанском рынке определенную конкуренцию создает импортный картофель из соседней страны. Ажиотаж с ценами на картофель начался в стране за пять дней до Нового года.

"В СМИ активно муссировалась тема того, что подорожал картофель на юге. На севере трейдеры это видели. И после этого уже поднялась цена. Россия закрыла свой экспорт еще осенью, трейдеры об этом знали. Сейчас мы с производителями приходим к такому мнению, пока доказать не можем, что они, возможно, решили сыграть сами на экспорт. То есть, трейдеры хотели у производителей забрать большие объемы, вызвали этот ажиотаж и, наверное, хотели сами экспортировать", - говорит Байжан Уалиханов.

У производителя цена формируется только исходя из его затрат. И это легко проконтролировать и проверить. С трейдерами же ситуация складывается иначе. Минторговли не может взять под контроль их работу.

"Мы четко понимаем, что если зависим от государственной поддержки, то мы также должны выполнять свои обязательства. А трейдеры никому ничем не обязаны, и поэтому они вольны ставить такую цену", - говорит эксперт.

Цена может стабилизироваться в случае, если покупательский спрос на овощ снизится, считает Байжан Уалиханов.

"Если, например, покупательская кампания, корзина на какое-то время откажется от картофеля и его станут покупать в рознице, цена естественным образом пойдет вниз. Картофель — это не зерно, на следующий год его невозможно сохранить. Его нужно либо продать, либо выбросить", - говорит эксперт.

По его словам, в розничную сеть трейдеры привозят продукт уже со своей накруткой 100 процентов. В свою очередь продавцы выставляют продукт с накруткой 15-20 процентов. Поэтому у трейдеров максимальная маржа. Они по минимум закупают у производителя, но при этом по максимуму отдают в розничную сеть.

Фото пользователя соцсети Ulzhan TK.

Что касается запасов картофеля в стране, то, по словам Байжана Уалиханова, в стране их достаточно. Основные обязательства по экспорту уже выполнены.

Традиционно Казахстан экспортирует картофель в Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Однако из-за подорожания цен в Узбекистане закупать овощ не стали. Эксперт отмечает, что казахстанский картофель для них стал дорогим. И соседям выгоднее закупаться у Ирана.

В целом Байжан Уалиханов отмечает, что картофельная отрасль в стране одна из самых энергоемких. В ней много нюансов, начиная от семян, заканчивая правильным содержанием овоща.

Запрет на экспорт

Директор ТОО "Агрофирма "Азамат" Игорь Кондрат занимается производством картофеля и его реализацией. Он, как и Байжан Уалиханов, считает, что в сложившейся ситуации виноваты трейдеры.

Он поясняет, что на формирование цены на картофель влияет его себестоимость и плюс стадия уборки. Во время уборки фермеры примерно подсчитывают, сколько будет стоить урожай.

С поля картофель самый дешевый – 80-90 тенге. Так как производители не несут затраты на его складирование и хранение. Цена так и складывалась, но незначительно выросла после того, как стало известно, что в России неурожай из-за дождей. Но при этом цена сохранялась приемлемой, около - 100 тенге. Такая цена обычно держится до декабря. Но в преддверии праздников она начинает расти.

Далее в январе обычно затишье, и затем только в феврале начинается рост цен. К марту картофель обычно заканчивается. И с апреля на рынок заходит иностранный картофель, который держится около двух месяцев пока не будет урожая на юге.

В этом году все шло по плану. Был небольшой ажиотаж из-за того, что Россия и Узбекистан закупили много картофеля, но в целом цена оставалась в пределах.

"После Нового года две недели на складах обычно никто не работал как это всегда бывает. Обычно даем отдых сотрудникам, потому что только в этот период можно более-менее дать отгулы. И этим воспользовались продавцы перекупы – то, что картофеля нету, а спрос есть. И они начали завышать цену", - говорит Игорь Кондрат.

Перекупщики, по его словам, закупали картофель по обычной цене, и при этом сами добавляли стоимость на товар. О повышении цен производителями узнали уже через СМИ.

Сам бизнесмен рассказывает, что продает картофель через АО “СПК “Astana”. Запасы социального картофеля у предпринимателя хватит до марта. Продает он его по 105 тенге.

"У меня хватает картофеля, чтобы продать его по договору. Но для того, чтобы перепродавать его еще перекупщикам – объемов уже не хватит. Социальный картофель я продаю по 105 тенге. Супермаркеты имеют право поднять цену на него на 15 процентов. То есть, это около 120 тенге", - говорит предприниматель.

Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась, по его мнению, нужно, чтобы Казахстан не вводил запрет на экспорт картофеля. А это решение было принято накануне правительством в ответ на повышение цен на товар.

Казахстан уже вводил запрет на импорт и тогда рынок заполонил товар из Ирана и Пакистана. Картофель из этих стран хуже по качеству, но дешевле. Такие действия властей не способствуют развитию отрасли, считает предприниматель.

"Нам выдают льготные кредиты, субсидии, но не дают возможности сбыть наш товар. Прошлый год был неудачным по урожаю на картофель. Не смогли убрать его из-за дождей. Только две недели было на уборку урожая. Порядка 200 тонн картофеля я выкинул, так как он испортился. Представьте, какие потери были. И у меня вся была надежда на этот год, последующий экспорт. У нас есть свои кредитные обязательства, нам нужно это как-то все перекрывать. Мне кажется, что не нужно регулировать таким способом рынок. Нужно обратить внимание на причины", - говорит предприниматель.

Что говорят в Минсельхозе

В ведомстве отмечают, что в 2024 году сбор картофеля составил 2,9 миллиона тонн. Как и эксперты, в министерстве подчеркивают, что по итогам года впервые за 10 лет был экспортирован рекордный объем картофеля. Экспорт составил 600 тысяч тонн. Для сравнения, в 2023 году экспорт картофеля составлял 410 тысяч тонн.

Из-за повышенного спроса на картофель было решено приостановить экспорт на полгода.

Запасы картофеля составляют свыше 600 тысяч тонн. Кроме того, по данным акиматов, в стабилизационных фондах имеются 68 тысяч тонн картофеля.