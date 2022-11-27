Картины Капбека Куюкова представили на выставке в Брюсселе

Фото: 24.kz

Картины Капбека Куюкова, почетного посла проекта "Атом", представили на выставке в Брюсселе. Она прошла в рамках конференции, организованной посольством нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Участники выставки говорили о гуманитарных последствиях ядерных испытаний. Казахстанцы знают о них не понаслышке, наша страна добровольно отказалась от ядерного арсенала. Все ответы на вопросы можно было найти и в работах художника из Семея.

"Соблазн иметь ядерное оружие очень велик. Оно создано для того, чтобы убивать. Это смерть, это горе, и я думаю, что долг каждого человека, несмотря на национальность и цвет глаз - бороться против ядерной угрозы", - сказал художник, почетный посол проекта "Атом" Карипбек Куюков.

"В нашей организации каждый год мы награждаем людей со всей планеты, сделавших выдающийся вклад в дело продвижения мира. И, на мой взгляд, художник Карипбек Куюков - настоящий борец за мир, который говорит, что ядерные испытания больше нигде не должны повториться. Творчество этого художника - это искусство! Что касается вклада Казахстана в антиядерное движение - это очень позитивный сигнал всему миру о недопустимости ядерных испытаний, и я очень рад видеть, как одна страна имеет мужество идти по этому пути", - отметил представитель "Люксембургской премии шенгенского форума мира" Мишель Тюрк.