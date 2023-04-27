Картельный сговор выявили между двумя казахстанскими компаниями

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Картельный сговор между АО "Казахстанская аграрная экспертиза" и ТОО "AgroЭксперт-АS" выявило антимонопольное ведомство, передаёт BaigeNews.kz.

Указывается, что данные компании заключили антиконкурентное соглашение на рынке услуг по определению сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала.

По результатам расследования в отношении компаний возбуждены дела об административном правонарушении.

Решением суда АО "Казахстанская аграрная экспертиза" оштрафовано на сумму 24,6 миллиона тенге, а ТОО "AgroЭксперт-АS" — на сумму 9,2 миллиона тенге.

Апелляционная жалоба АО "Казахстанская аграрная экспертиза" оставлена без удовлетворения.