Карниз рухнул с высотки на машины в Актау
Сегодня, 23:28
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Сегодня, 23:28Сегодня, 23:28
61Фото: lada.kz
В Актау из-за сильного ветра упала часть карниза.Инцидент произошел в жилом комплексе "Керемет" в 16 микрорайоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Элементы фасада попали в два припаркованных у дома № 70/2 автомобиля. Жильцы сообщают, что никто не пострадал. Они опасаются, что в непогоду карниз и может снова обрушиться.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт "102″ по данному факту поступал. Автовладельцы решили достигнуть договоренности с застройщиком и не стали писать заявления.
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