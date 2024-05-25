Карниз рухнул с высотки на машины в Актау

В Актау из-за сильного ветра упала часть карниза.Инцидент произошел в жилом комплексе "Керемет" в 16 микрорайоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Элементы фасада попали в два припаркованных у дома № 70/2 автомобиля. Жильцы сообщают, что никто не пострадал. Они опасаются, что в непогоду карниз и может снова обрушиться.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт "102″ по данному факту поступал. Автовладельцы решили достигнуть договоренности с застройщиком и не стали писать заявления.