Карина Ибрагимова завоевала серебро чемпионата мира в Индии

Фото: t.me/sportiline

Казахстанка Карина Ибрагимова стала серебряной призеркой чемпионата мира по женскому боксу в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz.

Карина выступала в весе до 57 килограмм. В финале она уступила итальянке Ирме Тесте, завоевав таким образом серебро.

Завтра выступит вторая боксёрша из Казахстана, прошедшая в финал — Ляззат Кунгейбаева. Она будет драться в категории +81 килограмм.

Напомним, в полуфинал женского чемпионата мира по боксу вышли шесть казахстанок: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева. Они гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В финал смогли пробиться только две боксерши из Казахстана: Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).