Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана

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Девушка-боксёр из Казахстана Карина Ибрагимова с триумфом завершила свой второй бой в 1/8 финала в женском чемпионате мира в Нью-Дели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

В олимпийском весе до 57 кг действующая бронзовая призёрка чемпионата выиграла у Махсати Хамзаевой из Азербайджана.

"Бой прошел полностью под диктовку фаворита соревнований, Карина беспрерывно атаковала свою соперницу, с каждым ударом набирая нужные очки. Как итог, победа техническим нокаутом! Впереди четвертьфинал и еще более сильные соперники", — сообщили в федерации бокса.

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После победы Карина записала эмоциональное обращение к болельщикам, поблагодарила их за поддержку и рассказала о своих впечатлениях от поединка.

"Я понимала, что передо мной очень именитая соперница, но мы дома работаем настраиваемся на каждого своего соперника, особеннно тех, которые опытные, которые боксировали на олимпиадах. Думаю, что мои тренеры выбрали правильную тактику и благодаря тренерской и моей работе мы выиграли этот бой. Я этому очень рада", — сказала спорсменка.

Ранее на старте ЧМ-2023 Карина Ибрагимова досрочно победила колумбийскую спортсменку Валерию Арболеду Мендосу.