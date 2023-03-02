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  • Карин обсудил с министром культуры РФ сотрудничество в сфере искусства
akorda.kz Сегодня, 20:03
92
Сегодня, 20:03
92
Фото: akorda.kz

Карин обсудил с министром культуры РФ сотрудничество в сфере искусства

Государственный советник РК Ерлан Карин провёл встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.

Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.

В свою очередь, Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.

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#культура #Ерлан Карин
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:03
92
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