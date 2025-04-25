Сессия Ассамблеи народа Казахстана стала важным этапом в реализации приоритетов, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнул Государственный секретарь Ерлан Карин. По его словам, выступление Главы государства задало стратегические ориентиры для дальнейшего развития этнополитики, укрепления межэтнического согласия и продвижения казахского языка как языка межнационального общения, передаёт BaigeNews.kz.

"Прошедшая сессия АНК была не просто юбилейным мероприятием, а стала ещё одним рубежным событием, на котором Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал новые линии государственной политики. Выступление было объёмным, Глава государства по традиции высказался по широкому кругу актуальных вопросов", - отметил Ерлан Карин.

Он выделил несколько важнейших месседжей.

"Во-первых, Президент однозначно отметил, что, несмотря на множество текущих задач, укрепление межэтнического согласия было и будет одним из ключевых приоритетов всех государственных органов, тем более на фоне серьёзной напряжённости и неопределённости на международном поле. Во-вторых, Глава государства опроверг различные домыслы про АНК и дал высокую оценку деятельности Ассамблеи, определив её новую перспективную роль как стратегического штаба по выработке всей государственной политики в сфере межэтнических отношений. В-третьих, Президент вновь подчеркнул, что казахский язык должен постепенно стать языком межэтнического общения. Но это цель, к которой мы идём эволюционным путём. Задача расширения сферы применения государственного языка будет решаться без форсирования, на основе взвешенного, разумного подхода. А любые попытки политизации языкового вопроса, провокации будут пресекаться", - заявил Карин.

В-четвертых, Глава государства в очередной раз указал на необходимость конструктивного, объективного взгляда на историю. В этом контексте он отметил особую значимость предстоящего юбилея Великой Победы. Для нашей страны память об этой войне – это в первую очередь память о наших героях-соотечественниках.