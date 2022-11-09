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Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных - Верховный суд
Состав преступления экс-главы КНБ не подсуден присяжным.
Несмотря на расширение категории дел, которые в будущем будут рассматривать суды присяжных, такие подозреваемые, как Карим Масимов не смогут претендовать на такую смену судебного состава, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов в кулуарах Мажилиса.
"Нет, не могут. Есть определенные дела, которые не подсудны присяжным", - сказал Абдрашит Жукенов.
Журналисты задали ему вопросы после того, как законопроект о расширении списка составов дел, рассматриваемые судами присяжных, одобрили депутаты. Когда дела с грифом "секретно" станут публичными, решает парламент.
"Это должно быть регламентировано законом. Мы работаем по закону, если закон изменят, будут основания. Они секретные и будут секретными. Я думаю, что какую-то информацию вы получите, потому что государство должно обеспечить доступность. В любом государстве есть защита национальной безопасности. И государство вправе некоторую информацию "секретить", - ответил Абдрашит Жукенов.
Мажилисмены одобрили законопроект по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей. Согласно документу, их предлагают наделить правом рассматривать тяжки дела.
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