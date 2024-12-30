  • 30 Декабря, 01:36
  • BAIGENEWS

Кареты скорой помощи эксплуатировались в ЗКО без документов

Сегодня, 00:30
АВТОР
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gkhsp.kz Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
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Фото: gkhsp.kz

В ЗКО в больнице обнаружены 10 транспортных средств, которые управлялись с истекшим сроком свидетельств о прохождении технического осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Также выявлен факт эксплуатации трёх автомобилей без обязательных страховых полисов. Нарушения выявлены в больнице Жанибекского района.
 
Прокуратура отмечает, что данные факты несли угрозу жизни и здоровью медицинского персонала, пациентов, населения.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, нарушения устранены, штраф погашен в полном объёме.

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