Кареты скорой помощи эксплуатировались в ЗКО без документов
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
129Фото: gkhsp.kz
В ЗКО в больнице обнаружены 10 транспортных средств, которые управлялись с истекшим сроком свидетельств о прохождении технического осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Также выявлен факт эксплуатации трёх автомобилей без обязательных страховых полисов. Нарушения выявлены в больнице Жанибекского района.
Прокуратура отмечает, что данные факты несли угрозу жизни и здоровью медицинского персонала, пациентов, населения.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, нарушения устранены, штраф погашен в полном объёме.
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