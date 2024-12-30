В ЗКО в больнице обнаружены 10 транспортных средств, которые управлялись с истекшим сроком свидетельств о прохождении технического осмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Также выявлен факт эксплуатации трёх автомобилей без обязательных страховых полисов. Нарушения выявлены в больнице Жанибекского района.



Прокуратура отмечает, что данные факты несли угрозу жизни и здоровью медицинского персонала, пациентов, населения.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, нарушения устранены, штраф погашен в полном объёме.