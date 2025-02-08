  • 8 Февраля, 18:02
  • BAIGENEWS

Карета корой помощи с больным подростком застряла в снегу в Костанайской области

Эвакуировать пациентку и медиков пришлось спасателям МЧС.

Сегодня, 17:21
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: скриншот с видео

В Костанайской области в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи, в котором находилась юная пациентка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в 80 км от Аркалыка, на трассе областного значения "Аулиеколь-Жалдама". 

"Спасатели МЧС на высокопроходимой технике, добравшись до места, эвакуировали пациентку 2008 года рождения и медицинских работников в больницу Аркалыка", — говорится в сообщении.

 

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