Карета корой помощи с больным подростком застряла в снегу в Костанайской области
Эвакуировать пациентку и медиков пришлось спасателям МЧС.
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
51Фото: скриншот с видео
В Костанайской области в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи, в котором находилась юная пациентка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл в 80 км от Аркалыка, на трассе областного значения "Аулиеколь-Жалдама".
"Спасатели МЧС на высокопроходимой технике, добравшись до места, эвакуировали пациентку 2008 года рождения и медицинских работников в больницу Аркалыка", — говорится в сообщении.
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