В Костанайской области в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи, в котором находилась юная пациентка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в 80 км от Аркалыка, на трассе областного значения "Аулиеколь-Жалдама".