Рынок личностного роста в Казахстане переживает бум: десятки новых "экспертов", сотни тренингов и тысячные гонорары за обещания "успеха". Но насколько эти услуги действительно помогают людям? Депутат мажилиса Диана Наумова подняла в Парламенте этот острый вопрос, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Наумовой, казахстанцы часто жалуются на некачественные образовательные услуги.

"Важно отметить, что в данной отрасли работают квалифицированные специалисты, которые действительно помогают своим клиентам достигать результатов. Однако участившиеся случаи недобросовестной практики со стороны так называемых "коучей-иллюзионистов" негативно влияют на восприятие всей отрасли. Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков. В поисках "успешного успеха" некоторые граждане, надеясь хоть на какой-то выход из своих проблем, откликаются на обещания о "быстром обогащении", "новой жизни" или "карьере мечты за месяц", вкладывают значительные средства, а порой даже берут кредиты для оплаты этих услуг", - сказала Наумова.

Однако оказавшись в ситуации несоответствия ожиданий и реальности, люди осознают, что обещанные результаты недостижимы, а возврат потраченных средств практически невозможен, поскольку механизмы защиты их прав фактически отсутствуют.

"Проблема усугубляется отсутствием регулирования данной сферы. Отсутствие четких стандартов и требований к квалификации позволяет любому человеку называть себя коучем или тренером, что создаёт условия для мошенничества. В результате страдают как потребители, так и добросовестные специалисты, которые сталкиваются с подрывом доверия к отрасли в целом", - подчеркнула парламентарий.

Динара Наумова предложила разработать систему обязательной сертификации и аккредитации коучей, тренеров и различных специалистов. Такая система позволит гарантировать соответствие профессиональным стандартам и повысит доверие граждан к этим услугам.

Кроме того, предложено создание единого реестра сертифицированных специалистов, который будет доступен для всех граждан. Это обеспечит прозрачность и возможность проверить квалификацию специалиста перед началом обучения.

Также Наумова отметила, что нужны законодательные инициативы, направленные на улучшение регулирования с целью защиты прав потребителей и повышения профессиональной ответственности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания соответствующих услуг.