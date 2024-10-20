Карен Хачанов стал чемпионом АТР 250 Almaty Open

26-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира категории ATP 250 в Алматы. В финальном матче он обыграл Габриэля Диалло из Канады (118 АТР) со счётом 6:2, 5:7, 6:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч продолжался 2 часа и 25 минут. Карен выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Ранее в 2024 году Хачанов выиграл хардовый турнир категории ATP 250 в Дохе (Катар). В своей карьере 28-летний Карен выиграл уже седьмой трофей в одиночном разряде. Он побеждал на турнирах в Чэнду, Марселе, Москве, Чжухае, Дохе. На его счету одна победа на турнире серии "Мастерс" в Париже, которую он завоевал в 2018 году.

После успешного выступления в южной столице Казахстана Хачанов поднимется на две строчки в рейтинге АТР и станет 24-й ракеткой мира.

"Много эмоций, теперь я чувствую облегчение и очень счастлив. Нельзя было ожидать, что финал будет лёгким, без напряжения, но так было до 6:2, 4:2. Потом соперник расслабился, стал чаще наносить удары и внезапно переломил ход матча", — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Также определились победители АТР 250 Almaty Open в парном разряде. В матче за титул встретились колумбиец Николас Баррьентос и Скандер Мансури из Туниса против Арджуна Кадхе и Ритвик Боллипалли из Индии. Исход матча решился на "чемпионском тай-брейке". Победу в нём и во всей встрече одержал дуэт из Индии - 3:6, 7:6 (7:3), 14:12.