Кардинально изменить подходы к дорожному строительству хотят в Казахстане

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Премьер-министр страны Алихан Смаилов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение автодорожных проектов в Казахстане. Об этом он заявил на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию восьми тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития страны Марата Карабаева, в этом году ремонтными работами охватят 11 тысяч километров дорог, в том числе семь тысяч километров трасс республиканской сети.

На сегодняшний день из 70 тысяч километров местной сети 85 процентов дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в трёх регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.

Кроме того, министерстве рассматривают вопрос о привлечении средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тысячи километров.

В частности, "Жезказган-Караганда" — 513 километров, Астана-Костанай-граница РФ" — 830 километров, "Бейнеу-Шалкар" — 515 километров,, "Атырау-Доссор" — 86 километров,, "Кызылорда-Актобе" — 1 101 километр, "Актобе-Уральск" — 628 километров.

На заседании также выступили председатель правления компании "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев и акимы ряда регионов.

Премьер-Министр отметил, что состояние дорог и транспортная инфраструктура являются важнейшими факторами развития внутренней и внешней торговли.

Однако, по его словам, в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.

"Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В Интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В качестве примера глава Правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу.

В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сёл самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.

Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.

Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.

Кроме того, Премьер-Министр поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как "Мерке-Бурылбайтал", "Актобе-Атырау-Астрахань", "Алматы-Усть-Каменогорск", "Унеге-Бейсен", "Казталовка-Жанибек", "Ушарал-Достык".