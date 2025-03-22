Кардиффский университет откроет кампус в Астане в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает министерство науки и высшего образования РК, Кардиффский университет в Казахстане начнёт с программ подготовки по STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и бизнесу в 2025 году, а бакалаврские программы появятся в 2026 году.

"Студенты получат доступ к преподавательскому составу и исследовательскому опыту Кардиффа, что обеспечит их необходимыми навыками для работы в перспективных отраслях и на международной арене. Развитие кампуса в Астане осуществляется в сотрудничестве с общественным фондом Qualified Centre of Education", – сообщает ведомство.

Указывается, что правительство Казахстана обязалось в первые три года предоставить талантливым студентам данного вуза до 500 стипендий. После полного ввода в эксплуатацию кампус сможет принимать более 2500 студентов ежегодно.