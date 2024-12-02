Каражанбасмунай возглавил новый гендиректор

Стало известно, что решением Совета директоров АО "Каражанбасмунай" (дочернее предприятие КМГ) на должность генерального директора — председателя Правления назначен Сарсенбай Нурпеис Мизанбаевич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазМунайГаз".

Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Бекзат Абайылданов.

Нурпеис Сарсенбай родился в 1972 году в селе Шебир Мангистауской области. Выпускник Актауского политехнического института по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений. Горный инженер", а также Международной академии бизнеса по специальности "Менеджмент". Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1994 году оператором по добыче нефти и газа на месторождении Каламкас. В разные годы работал мастером, технологом, заместителем начальника цеха, заместителем начальника ЦИТС, начальником цеха, руководителем производственного управления "Каламкасмунайгаз".

До назначения на новую должность занимал пост заместителя генерального директора АО "Мангистаумунайгаз" по административным и социальным вопросам.

Ранее также сообщалось, какие кадровые перестановки произошли в АО "КазМунайГаз".