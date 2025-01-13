В Швеции караульный поскользнулся на территории у королевского дворца в Стокгольме и проткнул голову штыком своей винтовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aftonblade.

Отметим, после инцидента на место незамедлительно прибыли медики и полиция. Мужчину удалось спасти. Его экстренно госпитализировали - требовалась срочная операция.