Караульный королевского дворца в Швеции проткнул себе голову штыком
Солдат выжил.
Сегодня, 12:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
36Фото: Global Look Press/Aftonbladet
В Швеции караульный поскользнулся на территории у королевского дворца в Стокгольме и проткнул голову штыком своей винтовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aftonblade.
Отметим, после инцидента на место незамедлительно прибыли медики и полиция. Мужчину удалось спасти. Его экстренно госпитализировали - требовалась срочная операция.
"Несчастный случай расследует полиция, которая начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и/или причинения телесных повреждений", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Как автобусах Астаны повысят выявляемость безбилетников
- Полицейские и педагоги в Атырау делали вид, что у них нет жилья
- Водитель совершил наезд на женщину с ребёнком в Семее
- Пожары в Лос-Анджелесе: Ким Кардашьян потребовала повысить зарплату заключённым
- На сексуальное насилие со стороны трансгендеров пожаловались в тюрьмах в Германии