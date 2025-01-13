  • 13 Января, 12:18
  • BAIGENEWS

Караульный королевского дворца в Швеции проткнул себе голову штыком

Солдат выжил.

Сегодня, 12:12
АВТОР
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Global Look Press/Aftonbladet Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: Global Look Press/Aftonbladet

В Швеции караульный поскользнулся на территории у королевского дворца в Стокгольме и проткнул голову штыком своей винтовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aftonblade.

Отметим, после инцидента на место незамедлительно прибыли медики и полиция. Мужчину удалось спасти. Его экстренно госпитализировали -  требовалась срочная операция.

"Несчастный случай расследует полиция, которая начала предварительное расследование по факту нарушений условий труда и/или причинения телесных повреждений", — говорится в сообщении.

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