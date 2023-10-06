Каратист Кайсар Алпысбай завоевал "золото" на Азиатских играх в Ханчжоу
Сегодня, 19:00
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Сегодня, 19:00Сегодня, 19:00
177Фото: olympic.kz
Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай принёс стране девятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Абдуллы Шаабана. Поединок завершился со счетом 7:5.
Асель Канай в бою за бронзовую медаль одержала победу над Атусой Голшаднезад (Иран) - 1:0.
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