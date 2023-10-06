  • 6 Октября, 20:06
  • BAIGENEWS

Каратист Кайсар Алпысбай завоевал "золото" на Азиатских играх в Ханчжоу

Сегодня, 19:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
177
Фото: olympic.kz

Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай принёс стране девятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Абдуллы Шаабана. Поединок завершился со счетом 7:5.

Асель Канай в бою за бронзовую медаль одержала победу над Атусой Голшаднезад (Иран) - 1:0.

Самое читаемое

Наверх