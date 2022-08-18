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  • Каратист Кайсар Алпысбай выиграл "золото" Игр исламской солидарности
Olympic.kz 18 Августа, 11:41
550
Фото: Olympic.kz

Каратист Кайсар Алпысбай выиграл "золото" Игр исламской солидарности

Кайсар Алпысбай, представляющий на Играх исламской солидарности команду Казахстана по каратэ, завоевал золотую медаль, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал победителем соревнований в весовой категории до 60 килограммов. В финале он оказался сильнее Абдуллы Шаабана (Кувейт).

В медальном зачете Казахстан по-прежнему занимает пятое место. Первое место у Турции (127), второе – у Узбекистана (46), третье – у Ирана (38).

Всего спортсмены из Казахстана на Исламиаде завоевали 80 медалей, 24 из них золотые.

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#спорт #каратэ
18 Августа, 11:41
550
Журналист

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