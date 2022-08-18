Каратист Кайсар Алпысбай выиграл "золото" Игр исламской солидарности

Фото: Olympic.kz

Кайсар Алпысбай, представляющий на Играх исламской солидарности команду Казахстана по каратэ, завоевал золотую медаль, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал победителем соревнований в весовой категории до 60 килограммов. В финале он оказался сильнее Абдуллы Шаабана (Кувейт).

В медальном зачете Казахстан по-прежнему занимает пятое место. Первое место у Турции (127), второе – у Узбекистана (46), третье – у Ирана (38).

Всего спортсмены из Казахстана на Исламиаде завоевали 80 медалей, 24 из них золотые.