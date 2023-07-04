Карашукеев рассказал, почему дочь Даниала Ахметова получила многомиллионные субсидии

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства пояснил, законно ли получение субсидий дочерью Даниала Ахметова в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что при выдаче целевых выплат из бюджета не учитывают родственные связи. По словам Ербола Карашукеева, система ГосАгро объективно оценивает зарегистрированных в ней пользователей.

"51 тысяча ИП у нас зарегистрированных в системе ГосАгро, и всё это товаропроизводители. Они показывают свои земли, наличие скота, никто не спрашивает "Кто у тебя папа, кто у тебя мама?" Система объективно просит и, если есть основания, выплачивается. Если денег нет, то ставится в лист ожидания. Это нововведение нашей системы. Сделайте запрос. 120 миллиардов субсидий мы уже выплатили. Десятки тысяч людей получили субсидии. Просто нужно задать — кто, и если это будет в рамках законодательства, мы вам ответим", — сказал Карашукеев.

Он также добавил, что как министр не должен делить сельхозтоваропроизводителей по наличию родственных связей.