Карантинные ограничения ужесточили в Пекине

19 ноября в столице Китая выявили свыше 500 новых случаев заражения COVID-19. Из-за чего на карантин закрывают жилые дома. Контроль за въездом и выездом из города усилен.

Администрация самого густонаселённого столичного района Чаоян, где расположены иностранные посольства и представительства международных организаций, настоятельно рекомендовала жителям в выходные дни оставаться дома и не покидать пределы района без необходимости.

Власти ещё шести муниципалитетов Пекина призвали жителей сократить поездки в другие районы китайской столицы и количество необязательных прогулок.

В некоторых крупных торговых центрах приостановили работу кафе и рестораны.

На этой неделе столичные школы были переведены на дистанционное обучение. Галереи и музеи, спортивные объекты в ряде районов китайской столицы вновь закрылись для посещения.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, 18 ноября в материковом Китае выявлено свыше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных приближается к 29 тысячам – к рекордно высоким показателям, зафиксированным в апреле текущего года, когда сложная ситуация наблюдалась в Шанхае.

Критическая ситуация складывается в городе Гуанчжоу на юге Китая, где с начала ноября выявлено почти 50 тысяч случаев заболевания COVID-19. Свыше 95 тысяч жителей городского района Хайчжу были переведены в карантинные центры.

В планах властей Гуанчжоу построить временные больницы и карантинные центры на 240 тысяч койко-мест.