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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:53
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Сегодня, 00:53
135
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Карантинные ограничения ужесточили в Пекине

Муниципальные власти ряда районов Пекина призвали местных жителей оставаться на выходных дома после того, как кривая заболеваемости коронавирусом в городе вновь пошла вверх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Администрация самого густонаселённого столичного района Чаоян, где расположены иностранные посольства и представительства международных организаций, настоятельно рекомендовала жителям в выходные дни оставаться дома и не покидать пределы района без необходимости.

Власти ещё шести муниципалитетов Пекина призвали жителей сократить поездки в другие районы китайской столицы и количество необязательных прогулок.

В некоторых крупных торговых центрах приостановили работу кафе и рестораны. 

На этой неделе столичные школы были переведены на дистанционное обучение. Галереи и музеи, спортивные объекты в ряде районов китайской столицы вновь закрылись для посещения.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, 18 ноября в материковом Китае выявлено свыше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных приближается к 29 тысячам – к рекордно высоким показателям, зафиксированным в апреле текущего года, когда сложная ситуация наблюдалась в Шанхае.

Критическая ситуация складывается в городе Гуанчжоу на юге Китая, где с начала ноября выявлено почти 50 тысяч случаев заболевания COVID-19. Свыше 95 тысяч жителей городского района Хайчжу были переведены в карантинные центры.

В планах властей Гуанчжоу построить временные больницы и карантинные центры на 240 тысяч койко-мест.

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#коронавирус #Пекин #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:53
135
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