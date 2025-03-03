  • 3 Марта, 23:28
  • BAIGENEWS

Карантин из-за вспышки опасной инфекции у животных ввели в Актюбинской области

Скотина пала из-за быстроразвивающегося заболевания.

Сегодня, 22:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:59
Сегодня, 22:59
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Фото: pxhere.com

Сразу четыре коровы при странных обстоятельствах скончались у фермера в Актюбинской области. Об этом он сообщил ветеринарам. На место выехали специалисты и ввели карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось на территории сельского округа Коптогай Уилского района. Ветеринары взяли погибших животных и отправили в лабораторию.

Результаты показали, что скотина пала из-за опасного и быстроразвивающегося заболевания. Животных убил эмфизематозный карбункул. По словам специалистов, чаще всего его бактерии находятся в заражённой почве. И в основном их подхватывает молодняк.

Как только стали известны причины падежа, в крестьянском хозяйстве объявили двухнедельный карантин.

Для человека заболевание практически не опасно.

"В крестьянском хозяйстве провели дезинфекционные мероприятия. Всего на ферме насчитывается 240 голов крупного рогатого скота, 600 овец и 10 лошадей. Эмкар в данном хозяйстве фиксируют впервые", - сообщил замруководителя управления ветеринарии Актюбинской области Бердимурат Бекжанов.

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