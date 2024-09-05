Карантин из-за сибирской язвы ввели в селе Алматинской области
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Карантин вводят в селе Улкен Аксу Алматинской области. Результаты бактериологических исследований подтвердили наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов скота, передаёт BaigeNews.kz.
В селе действует запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
"Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами скота. В населённый пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции. Необходимый штат специалистов и спецтехники имеется", - сообщили в Минсельхозе.
На месте находится исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.
Ранее сообщалось о том, что в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву. Предварительно, люди могли заразиться при забое больного животного.
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