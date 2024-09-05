Карантин из-за сибирской язвы ввели в селе Алматинской области

Карантин вводят в селе Улкен Аксу Алматинской области. Результаты бактериологических исследований подтвердили наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов скота, передаёт BaigeNews.kz.

В селе действует запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.

"Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводятся подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами скота. В населённый пункт перебрасывается Республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции. Необходимый штат специалистов и спецтехники имеется", - сообщили в Минсельхозе.

На месте находится исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.

Ранее сообщалось о том, что в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву. Предварительно, люди могли заразиться при забое больного животного.