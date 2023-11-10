Карантин из-за сибирской язвы сняли в посёлке Топар Карагандинской области
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В посёлке Топар Карагандинской области перестал действовать карантин по сибирской язве длившийся 15 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайского района
По информации районного акимата, карантин в посёлке сняли сегодня, а вчера был снят пост на въезде в населенный пункт, где въезжающим машинам обрабатывали колеса.
За две недели в посёлке никто больше не заболел: ни животные, ни люди. За это время от сибирской язвы вакцинировали весь домашний скот.
Ранее сообщалось, в посёлке Топар Карагандинской области обнаружили локальный случай сибирской язвы. В селе введён карантин.
Четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на сибирскую язву. Скончался карагандинец, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой.
Медики отмечают, что летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы, и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью.