Лента новостей
- 76-летний аксакал из Актау пришёл на выборы в национальной одежде 10:40 1
- ЦИК РК: 2 792 962 казахстанца проголосовали на выборах 10:15 140
- "Мы должны принять Закон о возврате незаконно вывезенных капиталов" - Токаев 10:03 140
- "Правительству не обязательно уходить в отставку" - Президент РК 09:41 276
- "AnadoluJet" запустила рейсы между Алматой и Анкарой 09:40 187
- Спикер Мажилиса проголосовал на президенстких выборах 09:35 144
- "Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев 09:20 187
- Каракат Абден пришла на выборы вместе с родителями 09:18 250
- Интерес к выборам в Казахстане огромный – наблюдатель от МПА СНГ 09:00 209
- Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента 08:58 260
- Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента 08:43 232
- Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах 08:37 218
- Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК 08:18 233
- Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента 08:03 263
- С шоу дронов и салюта начался чемпионат мира по футболу в Катаре 08:00 295
- Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах президента 07:42 312
- Жигули Дайрабаев пришёл на выборы вместе с внуками 07:39 366
- В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков 07:25 447
- Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму 06:52 287
- Стартовали выборы президента Казахстана 06:08 347
- В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов 05:33 306
- На некоторых дорогах Астаны изменили скоростной режим 04:49 329
- Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса 03:22 444
- Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября 02:25 467
- Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше 01:37 347
- Карантинные ограничения ужесточили в Пекине 00:53 468
- В Алматы высадили сад в форме трёх букв 00:10 557
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 531
- Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике 19.11.2022 448
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1580
- Авиарейс Усть-Каменогорск — Семей — Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы 19.11.2022 295
- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 492
- Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз 19.11.2022 380
- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 352
- "Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру" 19.11.2022 284
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 541
- Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане 19.11.2022 410
- Глава "Байтерека" отказался от российского гражданства 19.11.2022 848
- FIFA QATAR 2022: показ чемпионата мира по футболу презентовали в столице 19.11.2022 407
- Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане 19.11.2022 525
- Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября 19.11.2022 399
- Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане 19.11.2022 510
- Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области 19.11.2022 385
- 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец 19.11.2022 1037
- О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт 19.11.2022 1268
- Рыбакина претендует на награду "Игрок года" 19.11.2022 514
- Ближе к природе: каким будет новый экопарк в Астане 19.11.2022 370
- Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО 19.11.2022 419
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1544
- Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города 19.11.2022 1633
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 867
- Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта 19.11.2022 451
- Взял деньги за ремонт и исчез. Столичный участковый помог карагандинке вернуть деньги 19.11.2022 564
- Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших 19.11.2022 520
- Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети 19.11.2022 523
- В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО 19.11.2022 383
- Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance 19.11.2022 670
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти 19.11.2022 507
- Прикрывался родственными связями: Антикор объявил в розыск Байсеитова 19.11.2022 540
- Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность 19.11.2022 607
- Самолёт с 53 бездомными собаками потерпел крушение в США 19.11.2022 569
- В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги 19.11.2022 948
- Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам 19.11.2022 591
- Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы 19.11.2022 543
- Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО 19.11.2022 479
- Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА 19.11.2022 776
- Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге 19.11.2022 473
- В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги 19.11.2022 497
- 1 млн тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау 19.11.2022 729
- В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области 18.11.2022 782
- Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое 18.11.2022 7951
- Краснокнижную ольху срубили в Баянаульском нацпарке 18.11.2022 745
- Кандидаты в президенты подвели итоги агитационной работы 18.11.2022 528
- Телефоны почти на шесть миллионов тенге украл подросток в Кызылординской области 18.11.2022 788
- Права и обязанности членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов разъяснили в Генпрокуратуре 18.11.2022 759
- Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы 18.11.2022 571
- Первый поезд с полипропиленом отправили на экспорт из Казахстана 18.11.2022 887
- Суд над Каримом Масимовым начался в Астане 18.11.2022 1246
- Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане 18.11.2022 1851
- Регистрация нового лекарства в Казахстане занимает пять лет - гость проекта "2022" 18.11.2022 562
Каракат Абден пришла на выборы вместе с родителями
Кандидат в президенты Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден проголосовала на выборах президента, передает BaigeNews.kz. На избирательный участок она пришла вместе с родителям.
"Свою первую избирательную кампанию я начала с благословения родителей. Поэтому сегодня на избирательный участок я пришла вместе с семьей. Сегодня казахстанцы тоже со своими семьями будут голосовать за будущее нашей страны. За единство страны! Пусть наш Казахстан процветает!", - сказала Абден журналистам.
По ее словам, избиратели проявляют особую активность на нынешних президентских выборах.
В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:
Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;
Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";
Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");
Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";
Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).
-
Trend news
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1572
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 540
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1540
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 867
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 17044
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 33736
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1091
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15919
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3950
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8568
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3183
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2316
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2325
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9196
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41176
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2097
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1724
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11438
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2597
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18783
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4052
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2979
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4347
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8462
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6630
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2585
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10322
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2218
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2301
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3079
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34888
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3066
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4289
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2892
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3939
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4166
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44372
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2613
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58943
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14895
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18313
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3695
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3575
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4604
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4775
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6088
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13984
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7244
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90108
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6146
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5665
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14555
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7862
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4558
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4901
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34698
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5689
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6800
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13813
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12920
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9649
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302314
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10174
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9473
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26705
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9993
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9729
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16794
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12362
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12134
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13823
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30266
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11850
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15583
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23116
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13613
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14085
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10954
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 31041
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 11030
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1094
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1207
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1317
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1469
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1172
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1545
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1332
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1494
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1441
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1580
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1770
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1608
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1786
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1978
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1993
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2196
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2678
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3001
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2657
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2915
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2795
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2910
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2931
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2716
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3181
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3404
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3125
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21360
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3437
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3287
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3303
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8397
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4038
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14358
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12528
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12528
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13129
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12094
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16427
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13210
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14627
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15615
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15296
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12839
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13273
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30854
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14268
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16897
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13343
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14553
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15218
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16515
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14643
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16630
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16163
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17345
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17236
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33864
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17702
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18708
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18326
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19216
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19150
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28446
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18631
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25928
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36679
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20407
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27255
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25197
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26911
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22983
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24586
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22892
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22450
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22425
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38130
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24494
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22559
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27806