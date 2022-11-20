Каракат Абден пришла на выборы вместе с родителями

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Кандидат в президенты Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден проголосовала на выборах президента, передает BaigeNews.kz. На избирательный участок она пришла вместе с родителям.

"Свою первую избирательную кампанию я начала с благословения родителей. Поэтому сегодня на избирательный участок я пришла вместе с семьей. Сегодня казахстанцы тоже со своими семьями будут голосовать за будущее нашей страны. За единство страны! Пусть наш Казахстан процветает!", - сказала Абден журналистам.

По ее словам, избиратели проявляют особую активность на нынешних президентских выборах.

В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).