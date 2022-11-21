Каракат Абден обратилась к блогерам, поздравляя Токаева с победой

Кандидат от Республиканской общественной организации "Национальный альянс профессиональных социальных работников", Каракат Абден, поздравляя Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах, обратилась к блогерам. Она заявила, что намерена привлечь к отвественности тех, кто "перешел черту", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

“Поздравляю Главу Государства, Касым-Жомарт Кемелевича, который победил в этой политической борьбе. В то время как есть поддержка народа, нет ничего невозможного. В этом я убедилась ещё раз во время выборов. Даже мошеннические и незаконные действия некоторых блогеров, не смогли поменять вектор моей изначальной цели. Но и эта ситуация должна найти своё решение. Я планирую законно привлечь к отвественности тех, кто перешёл черту.

Участие в выборах - это большая ответственность и честь. Проехаться по нашей необъятной стране, всегда думать о народе и держать во внимании их потребности требуют большой силы. Поэтому я хочу пожелать неутомимой силы и удачи Касым-Жомарт Токаеву, который взял в свои руки бразды правления" - сказала Каракат Абден.