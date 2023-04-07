Каракат Абден хотят лишить депутатского мандата за дискриминацию прав женщин

Фото: instagram.com/abdenkarakat

Казахстанцы требуют отозвать депутатский мандат Каракат Абден из-за её идеи ввести налог на брак с иностранцами, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилась петиция на имя председателя ЦИК Нурлана Абдирова. Её создала правозащитница, президент общественного фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари.

В документе говорится, что отозвать мандат у депутата нужно за нарушение конституционных норм и утрату доверия избирателей.

"Депутат Каракат Абден свои личные убеждения и идеи, как она выразилась, пытается выдать за требование народа. Став депутатом парламента Казахстана, открыто пропагандирует дискриминирующие права женщин ценности. Ранее Абден была неоднократно обвинена в сексизме и мизогинии, её книга "Ты казашка – гордись" - это пропаганда патриархата, дискриминация женщин по половому признаку, которую раскритиковали представители правозащитного и гражданского сообщества как пропаганду, которая напрямую нарушает права женщин, конституционные нормы и законы страны", - написано в петиции.

Отмечается, что 11 ноября 2022 года в ходе теледебатов, будучи кандидатом в президенты Казахстана, Каракат Абден позволила себе неконституционное высказывание в адрес казахстанских девушек. Позже, 5 апреля 2023 года Абден, став депутатом мажилиса, подтвердила намерение продвигать неконституционные нормы по дискриминации прав женщин, по половому и национальному признаку, а точнее - облагать казашек налогом за брак с иностранцами.

"Требуем отозвать мандат депутата мажилиса Парламента РК Каракат Абден за неуважение к Конституции РК и нарушение прав граждан, в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. За нарушение депутатской этики, верность присяге депутата. Совсем недавно она клялась, как и все депутаты, верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться её Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на неё высокие обязанности депутата. Но очень быстро забыла, что является народным избранником и теперь свои личные неконституционные идеи не имеет права продвигать, пользуясь депутатским мандатом", - заявила Дина Тансари.

Ранее Каракат Абден прокомментировала свою инициативу в социальных сетях.

" Вопрос, конечно, сложный и широко обсуждаемый. Соответственно, мнения людей разделились на "за" и "против". Но мы с вами живём в слышащем государстве, где должна учитываться позиция всех страт населения и мнение каждого гражданина. Эта инициатива во время выборов прозвучала как одна из мер по сохранению наших национальных традиций, укреплению патриотизма. Я готова продолжать все свои инициативы и в депутатской деятельности. Но в стенах мажилиса ни один вопрос без глубокой проработки с научным анализом мною подниматься не будет. Пожалуй, надо немного разъяснить, что изначально эта инициатива поднималась на фоне демографических проблем. Население Казахстана не такое большое, и любой отток – это вопрос национальной безопасности. Женщины тем более важны, ведь они проводники наших национальных ценностей ", - пояснила Абден.

Однако её коллеги-депутаты не поддержали идею. Сегодня в кулуарах мажилиса руководитель фракции "Ауыл" Анас Баккожаев высказался о петиции. "Каракат Абден - член нашей фракции. Её сообщение было ответом на вопрос журналиста. Во-первых, мы, фракцией не продвигаем этот вопрос, сразу скажу. У нас другие ценности - сельское хозяйство, АПК, мы сейчас этим занимается. Просто журналист задал вопрос, напомнив её заявление, намерение ещё с прошлых выборов президента РК. Поэтому её позиция - это был ответ на вопрос журналиста. Сегодня она написала в соцсетях, что это именно так. Но на самом деле заниматься она будет совсем другими вещами. Она является членом комитета по бюджету", - сказал он.

Он отметил, что Дина Тансари как гражданин, имеет право принимать любое решение.