ТОО "Караганды Жарык" оштрафовали на 5,5 млн тенге

Энергопередающую компанию Караганды оштрафовали на 5,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий.

Сообщается, что специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды постановил привлечь ТОО "Караганды Жарык" к административной ответственности за допущенные нарушения законодательства о естественных монополиях и наложил штраф в размере пять миллионов 520 тысяч тенге.

Отмечается, что Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области обнаружил нарушения в работе ТОО "Караганды Жарык". Компания состоит в разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услуге по передаче электрической энергии, но она незаконно отказалась от заключения договора на оказание регулируемых услуг по передаче электрической энергии. После этого ДКРЕМ возбудил административное производство по части 4 статьи 164 КоАП РК “Нарушение законодательства РК о естественных монополиях”.