Вступившему в ЧВК "Вагнер" карагандинцу вынесли приговор

Районный суд Караганды вынес приговор казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер". Приговором суда ему назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс службу Казыбекбийского районного суда города Караганды.

"В марте текущего года, мужчина находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть "ВК" узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию "Вагнер" для участия в боевых действиях на территории Украины. В дальнейшем, выехав на территорию России, вступил в ряды вышеуказанной ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован", - сообщили в суде.

Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.

По информации Казыбекбийского районного суда города Караганды, приговором суда от 28 августа 2023 года Ш. назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника.