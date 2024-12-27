В новогоднюю ночь в Караганде запланированы праздничные концерты и фейерверки. Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдёт 1 января с 01:00 до 02:30, а салюты – с 12:00 до 02:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Праздник организуют одновременно на нескольких городских площадках – в Центральном парке (на главной и западной сценах), в парке Майкудука, а также у Дворца культуры железнодорожников и Дома культуры "Молодёжный".

Ровно в полночь прогремит праздничный салют на Юго-Востоке (флагшток). В 01:00 фейерверк можно будет увидеть в Центральном парке, парке Майкудука, перед ДК "Молодёжный", а в 02:00 – на площади перед ДК железнодорожников.

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