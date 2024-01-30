Карагандинцев просят сообщать о газовых баллонах в квартирах многоэтажек

Жителей Карагандинской области призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту. В жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

За это, как отметили в акимате, предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге), при повторном нарушении – 10 МРП (36 920 тенге).

"Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме – звоните: (8-7212) 42-11-05 (отдел жилищной инспекции) или 112. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: 104 (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО "AlemGaz"), 101 или 112", – обратились к жителям области.

Рейды, акции, где рассказывают о пожарной безопасности, проводятся регулярно. Для жителей устраивают противопожарные инструктажи, раздают памятки. В прошлом году было проведено больше 92 тысяч подворовых обходов, с охватом почти 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, в посёлке Ботакара 30 января в 00:07 часов в двухэтажном 12-квартирном доме произошёл взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.

Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших - трое детей.

Позже стало известно, что трое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, а двоих врачи отпустили на амбулаторное лечение.

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района объявлена ЧС местного масштаба. По факту взрыва начато досудебное расследование. В результате взрыва пострадали двое граждан Узбекистана.