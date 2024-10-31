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Карагандинцам сообщили об ограничительных мерах в связи с учениями

Сегодня, 10:44
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КНБ РК Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: КНБ РК

31 октября с 11:00 до 14:00 в условиях "Аэропорта Сары - Арка" г. Караганды планируется проведение антитеррористического учения "Дабыл - Антитеррор - 2024" по экстренному реагированию на террористические проявления, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта г. Караганда.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом

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