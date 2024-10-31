Карагандинцам сообщили об ограничительных мерах в связи с учениями

31 октября с 11:00 до 14:00 в условиях "Аэропорта Сары - Арка" г. Караганды планируется проведение антитеррористического учения "Дабыл - Антитеррор - 2024" по экстренному реагированию на террористические проявления, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта г. Караганда.