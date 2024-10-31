Карагандинцам сообщили об ограничительных мерах в связи с учениями
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
51Фото: КНБ РК
31 октября с 11:00 до 14:00 в условиях "Аэропорта Сары - Арка" г. Караганды планируется проведение антитеррористического учения "Дабыл - Антитеррор - 2024" по экстренному реагированию на террористические проявления, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта г. Караганда.
"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом