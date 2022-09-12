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Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа
Житель Караганды будет 80 часов подметать улицы за поддельный больничный лист, передаёт Baigenews.kz.
По информации ДУИС по Карагандинской области, на одном из предприятий города мужчине потребовались три выходных дня на работе по семейным обстоятельствам. Чтобы все было официально, он приобрел у неизвестных больничный лист за 4 тысячи тенге, отнес в отдел кадров. Поддельный лист установили сотрудники предприятия, которые сообщили об этом в полицию.
По данному факту в отношения работника было зарегистрировано уголовное дело по части третьей статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".
Судом было назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ.
Мужчина уже начал отрабатывать свое наказание.
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