Карагандинский пожарный завоевал две медали на чемпионате мира по абсолютному реальному бою

Фото: ДЧС Карагандинской области

Сотрудник ДЧС Карагандинской области капитан гражданской защиты Мухамедрахим Нуркеев и добился очень высоких результатов на Чемпионате Мира по Абсолютному реальному бою (АРБ), который прошел в Уфе, передаёт BaigeNews.kz.

Чемпионат Мира проходил в двух разделах: раздел кимано и раздел рашгард. В первый день в разделе кимано Мухамедрахим Нуркеев стал Серебряным призером Чемпионата Мира и удостоился звания Мастера спорта Международного класса.

Во второй день в разделе рашгард он завоевал бронзовую медаль Чемпионата Мира.

В общей сложности Мухамедрахим провел 7 боев в 5 из них одержал победу.