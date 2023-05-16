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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 07:00
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Сегодня, 07:00
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Карагандинский пожарный завоевал две медали на чемпионате мира по абсолютному реальному бою

Сотрудник ДЧС Карагандинской области капитан гражданской защиты Мухамедрахим Нуркеев и добился очень высоких результатов на Чемпионате Мира по Абсолютному реальному бою (АРБ), который прошел в Уфе, передаёт BaigeNews.kz.

Чемпионат Мира проходил в двух разделах: раздел кимано и раздел рашгард. В первый день в разделе кимано Мухамедрахим Нуркеев стал Серебряным призером Чемпионата Мира и удостоился звания Мастера спорта Международного класса.

Во второй день в разделе рашгард он завоевал бронзовую медаль Чемпионата Мира.

В общей сложности Мухамедрахим провел 7 боев в 5 из них одержал победу.

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Сегодня, 07:00
231
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