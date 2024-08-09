Карагандинский аферист "сдавал" в аренду несуществующие квартиры

Сотрудники Октябрьского отдела полиции УП города Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 35-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Аферист в социальных сетях опубликовал объявление о сдаче квартиры в Алматы. Причем по ценам ниже рыночных, но при этом требовал обязательную предоплату.

Условия устроили 53-летнего жителя города, который перевел проходимцу девять тысяч тенге.

Будучи уверенным, что жилплощадь ему обеспечена, он приехал в южную столицу и только тогда выяснилось, что объявление являлось фальшивкой.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Во время расследования полицейские установили причастность задержанного к еще шести аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч тенге.