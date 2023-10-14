Карагандинские врачи собрали пациентке челюсть из её же голени

Восемь часов длилась уникальная операция в Караганде. Две бригады хирургов, карагандинские и московские, удалили опухоль на челюсти пациентки и сразу же сформировали новую нижнюю челюсть из её же голени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Пациентка, перенёсшая сложнейшую операцию – медик по образованию. Сейчас учится в резидентуре. Молодой доктор о том, что у неё 15-сантиметровая опухоль, узнала на приеме у стоматолога. Девушка понимала, что нужна срочная операция, иначе опухоль будет расти, и из доброкачественной может перейти в злокачественную.

"Сейчас я себя чувствую стабильно, хорошо. Потихоньку восстанавливаюсь, — делится Камила Кожантаева. — Уже разговариваю, могу пить. Вчера уже вставала на ноги возле кровати чуть-чуть. Главное реабилитационный период сейчас для меня главное его пройти".

В течение восьмичасовой операции челюстно-лицевые хирурги поочерёдно сменяли сосудистых. Тут же из кости голени делали трансплантат, потому что пациентке пришлось сформировать новую нижнюю челюсть.

"Удалили практически половину нижней челюсти. И с её же кости с ноги малоберцовой кости изготовили и закрыли дефект. Надо взять участок малоберцовой кости, его надо сложить по подобию нижней челюсти. Мы восстановили форму нижней челюсти", — рассказал челюстно-лицевой хирург Марат Айдосов.

Многопрофильная команда с задачей справилась филигранно, дальнейшая пластическая операция девушке не понадобится.

В Казахстане это уже четвёртая подобная операция. Карагандинские хирурги провели её в первый раз вместе с российскими специалистами. Ранее пациенты с такими диагнозами были вынуждены обращаться в дорогостоящие зарубежные клиники. Теперь эффективную процедуру успешно внедряют отечественные хирурги