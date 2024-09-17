Карагандинские спасатели пришли на помощь летучей мыши

16 сентября в Караганде на проспекте Шахтёров произошёл неожиданный инцидент - в 16-этажный жилой дом залетела летучая мышь, которая не могла найти выход из квартиры на 12-м этаже.



Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.