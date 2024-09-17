Карагандинские спасатели пришли на помощь летучей мыши
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
58Фото: ВКонтакте
16 сентября в Караганде на проспекте Шахтёров произошёл неожиданный инцидент - в 16-этажный жилой дом залетела летучая мышь, которая не могла найти выход из квартиры на 12-м этаже.
Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.
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