На Демодне в Караганде команда старшеклассников Назарбаев Интеллектуальной школы представила приложение Diabalance, разработанное для поддержки людей, страдающих диабетом. Идея, оформленная в рамках бизнес-программы "Инкубатор", получила грант в размере 500 тысяч тенге и признание жюри среди более опытных участников, передает BaigeNews.kz.

Вадим Назаренко, Амирхан Сандыбаев и Амиржан Байкенжин прошли путь от гипотезы до продукта, востребованного рынком. Программа помогла школьникам понять принципы стартап-культуры, научиться презентовать проект и вести диалог с потенциальными инвесторами.

По словам ребят, участие стало для них настоящим вызовом, а победа — неожиданной и вдохновляющей. Их проект получил не только финансирование, но и шанс на дальнейшее развитие в рамках венчурного сообщества Terricon Venture, действующего на базе карагандинского IT-хаба.

В рамках Демодня было представлено 14 проектов, часть из которых уже готовится к выходу на зарубежные рынки и привлечению инвестиций.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут через приложение сообщать о завышении цен на лекарства.