Карагандинские медики по пути на вызов застряли в грязи
Бригаде скорой помощи помогли спасатели.
Сегодня, 02:19
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Сегодня, 02:19Сегодня, 02:19
61Фото: скриншот видео
Следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе в Абайском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, отбуксировав автомобиль на очищенный участок дороги.
Аналогичный случай произошёл в Жезказгане. А внедорожник с пассажирами на целые сутки застрял в грязи.
Видео: МЧС РК
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