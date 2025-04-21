Следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе в Абайском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, отбуксировав автомобиль на очищенный участок дороги.

Аналогичный случай произошёл в Жезказгане. А внедорожник с пассажирами на целые сутки застрял в грязи.