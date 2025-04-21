  • 21 Апреля, 02:41
  • BAIGENEWS

Карагандинские медики по пути на вызов застряли в грязи

Бригаде скорой помощи помогли спасатели.

Сегодня, 02:19
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 02:19
Сегодня, 02:19
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Фото: скриншот видео

Следовавший на вызов автомобиль скорой помощи застрял в грязевой массе в Абайском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сотрудники МЧС пришли на помощь бригаде скорой помощи, отбуксировав автомобиль на очищенный участок дороги.

Аналогичный случай произошёл в Жезказгане. А внедорожник с пассажирами на целые сутки застрял в грязи.

Видео: МЧС РК

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